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Amasya'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Amasya'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Amasya'nın merkeze bağlı Karaçavuş köyü yolunda şarampole devrilen traktörde sürücü Arslan Polat ile oğlu Erkan Polat ve akrabaları İbrahim Polat ile Rıza Polat yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Erkan Polat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMASYA'da şarampole devrilen traktördeki Erkan Polat (38) hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında merkeze bağlı Karaçavuş köyü yolunda meydana geldi. Arslan Polat'ın (64) hakimiyetini kaybettiği 66 HN 315 plakalı traktör, tarla yolunda seyir halindeyken şarampole devrildi. Kazada Arslan Polat ile araçta bulanan oğlu Erkan Polat ve akrabaları İbrahim Polat (76) ve Rıza Polat (55) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Polat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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