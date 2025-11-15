Amasya'da Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı

AMASYA'da otomobilin trafik levhasına çarpıp takla attığı kazada sürücü İ.U. (27), yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında İlyasköy mevkisinde meydana geldi. İ.U. yönetimindeki 58 AEE 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip trafik levhasına çarptıktan sonra takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralanın durumumun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.