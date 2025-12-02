Haberler

Amasya'da Trafik Kazası: 8 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 8 Yaralı
Güncelleme:
Amasya'da meydana gelen otomobil çarpışmasında 8 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Burak A'nın kullandığı 16 CPY 61 plakalı otomobil, Yıldızköy mevkisinde Berat K. idaresindeki 34 UA 7279 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
