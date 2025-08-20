Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Amasya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Amasya-Tokat kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.K. idaresindeki 55 HY 575 plakalı otomobil, Amasya- Tokat kara yolu Helvacı mevkisinde Z.G'nin kullandığı 05 AU 313 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerle araçlarda bulunan A.B. ve N.K, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
