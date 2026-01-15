Haberler

Amasya'da trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Amasya'da takip mesafesi kuralı ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kameralarına yansıdı. Emniyet Müdürlüğü, kazaların görüntülerini paylaşarak dikkat çekti.

AMASYA'da özellikle takip mesafesi kuralını ihlal eden sürücülerin karıştığı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen kazaların görüntülerini paylaştı. KGYS kameralarına kazaların, takip mesafesi, şerit izleme, kavşaklarda geçiş önceliği gibi kuralların ihlali ve aşırı hız sonucu meydana geldiği görüldü. Görüntüleri paylaşılan kazaların çoğunluğunun ise hasarlı ve yaralamalı olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
