Amasya'da Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Amasya'da Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Amasya-Turhal kara yolunda meydana gelen kazada, tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Güngör hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ali Güngör idaresindeki 60 AEG 847 plakalı otomobil ile Hakan B. yönetimindeki 31 AZF 171 plakalı tır, Amasya-Turhal kara yolu Yağcıabdal mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından tır sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
