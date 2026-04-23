Amasya'da tır ile çarpışan otomobildeki 10 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi GÜVENLİK KAMERASI BİLGİSİ EKLENDİ

Amasya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

N.Ö'nün kullandığı 38 D 9985 plakalı otomobil, Amasya-Samsun kara yolu Boğazköy kavşağında E.B. idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayan 10 aylık Y.Ö. hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bebeğin annesi E.Ö, babası B.Ö. ve dedesi S.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

