Amasya'da Tarım Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Amasya'nın Taşova ilçesinde Karsavul köyü Zana mevkiinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Karsavul köyü Zana mevkiinde tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangının 112 Acil ekiplerine haber verilmesi üzerine Taşova Belediyesi ile Alpaslan köyü muhtarlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ormanlık alana da sıçrayan yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel