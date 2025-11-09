Amasya'da SUV Araç Dereye Devrildi, İki Kişi Kurtarıldı
Amasya'nın Göllü Bağları Mahallesi'nde bir genç kızın kullandığı SUV tipi araç, kontrolden çıkarak Tersakan Deresi'ne devrildi. 17 yaşındaki sürücü ve yanındaki 12 yaşındaki çocuk, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Göllü Bağları Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir genç kızın kullandığı 05 AAC 648 plakalı araç, kontrolden çıkarak Tersakan Deresi'ne devrildi.
Genç kız ve araçtaki 12 yaşındaki çocuk, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yolda ilerleyen aracın kontrolden çıkarak dereye devrildiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.
