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Amasya'da silahlı yağma suçundan 16 yıl 8 ay ceza alan firari hükümlü yakalandı

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Amasya'da silahlı yağma suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, akaryakıt istasyonunda düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Amasya'da, hakkında "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçundan toplam 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'nin kentte olduğu belirlendi.

Firari hükümlü H.Y, bir akaryakıt istasyonunda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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