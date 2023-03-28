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Amasya'da şiddetli fırtına etkili oldu

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Amasya'da şiddetli fırtına etkili oldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde şiddetli fırtına etkili oldu.

Fırtına nedeniyle ilçede bazı binaların çatıları uçtu, ağaçlar devrildi, iş yerlerinin tabelaları ile camları kırıldı.

Yayaların yürümekte zorluk çektiği şiddetli fırtınada, çatıdan kopan parçanın yüksek gerilim hattına takılması nedeniyle ilçede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

Ana cadde üzerine devrilen ağaç ise itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Güncel

Fırtına Suluova Amasya Güncel Haberler

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