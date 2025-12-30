Amasya'da seyir halindeki kamyonet yandı
Olay, saat 16.00'da Mehmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İ.A., yönetimindeki 05 AP 692 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarında durdurup, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel