Amasya'da sarıya boyanan kanola tarlaları görsel şölen sunuyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde çiçek açan kanola tarlaları görsel şölen oluşturdu.

İlçede 4 bin dekar alanda ekilen kanola bitkisi, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Özellikle Merzifon-Çorum kara yolunda toprağı bir halı gibi örten kanola, görsel şölen sunuyor.

Ayçiçeğinden önce tarlaları sarıya boyayan kanola, rengiyle hem göz kamaştırıyor hem de kahverengi toprağı bir halı gibi örten sarısıyla güneşi çağrıştırıyor.

İlçenin birçok köşesini sarıya boyayan kanola çiçekleri, fotoğraf severlerin de ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Hülya Turan
