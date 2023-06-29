Amasya'da Protokol Üyeleri Sağlık, Güvenlik ve İtfaiye Görevlilerini Ziyaret Etti

Amasya'da protokol üyeleri, Kurban Bayramı'nda görevi başında bulunan sağlık, güvenlik, zabıta ve itfaiye görevlilerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Bayram Çelik ve diğer protokol üyeleri, sağlık çalışanlarını, emniyet, jandarma, itfaiye ve zabıta personelini ziyaret etti. Dağ, Amasya Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından gazetecilere, birlik ve beraberlik içinde Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bayramların umutların tazelendiği, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği, kırgınlıkların sona erdiği çok özel günler olduğunu vurgulayan Dağ, 'Sevginin, saygının, barış ve kardeşliğin yüreklerdeki coşkusunun arttığı mübarek Kurban Bayramı'nın milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Amasyalı hemşehrilerimin bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.' dedi.