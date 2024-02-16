Amasya'da Polis Türk Kızılayı Kampanyasına Destek Verdi

Amasya'da polis, Türk Kızılayın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve kentte görevli polisler, İl Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan kan bağış merkezinde, kan bağışı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Amasya Şubesi kan bağışçısı kazanım uzmanı Umut Köksal, AA muhabirine, önemli bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Bu tarz etkinlikleri tüm kurumlara tavsiye ettiklerini dile getiren Köksal, şunları kaydetti:

"Başlattığımız kampanyaya emniyet müdürlüğümüzde çalışan personel de destekle bulundu. Mart ayında, ramazan ayında hiçbir hasta veya yakınının kan ürünü sıkıntısı çekmemesi adına bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü bu konuda bize her zaman kan bağışı yapıyor. Düzenli aralıklarla Emniyet Müdürlüğümüze gelip burada çalışmalarımızı yapıyoruz. Emniyet Müdürlüğü, en çok katkı sağlayan kurumlarımız arasında geliyor."