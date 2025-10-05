Amasya'da Otomobilin TIR'a Çarpması Sonucu 5 Yaralı

AMASYA'da otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Saraycık Kavşağı'nda meydana geldi. Zeki K. yönetimindeki 34 NUK 116 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Tunahan K.'nin kullandığı 55 PJ 752 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücü Zeki K. ile yanındaki Tuncay T., Ali K., Sibel T. ve Mavili T. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.