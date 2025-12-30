Otomobil, Yeşilırmak'a uçtu; 1 ölü, 1 yaralı
Amasya'da meydana gelen kazada bir otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçması sonucu sürücü hayatını kaybetti, yolcu yaralandı. Kazanın kamera görüntüleri olayın detaylarını gözler önüne serdi.
KAZANIN KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Amasya'da otomobilin köprüden Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu, sürücü Emre Gülsoy'un (29) hayatını kaybettiği, yanındaki Batuhan K.'nin (34) yaralandığı kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; hızla ters ters yönden gelen aracın köprüdeki demir korkulukları aştığı ve Yeşilırmak Nehri'ne uçtuğu görüldü.
Şerife Serap KARA/AMASYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel