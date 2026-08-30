Amasya'da otomobil duvara çarptı: 6 yaralı
Amasya'da otomobilin yol kenarındaki duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin yol kenarındaki duvara çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tokat- Amasya kara yolu Dadı köyü kavşağında Ş.B. idaresindeki 35 AKT 616 plakalı otomobil, yol kenarındaki taş duvara çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA