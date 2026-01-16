Amasya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Amasya'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Hacı İlyas Mahallesi'nde 05 DC 490 plakalı otomobiliyle seyir halindeki S.Ö. (54), motor kısmından duman çıktığını fark edince aracı yol kenarında durdurdu.
Kısa sürede alevlerin sardığı otomobilden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel