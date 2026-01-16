Haberler

Amasya'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Amasya'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Amasya'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hacı İlyas Mahallesi'nde 05 DC 490 plakalı otomobiliyle seyir halindeki S.Ö. (54), motor kısmından duman çıktığını fark edince aracı yol kenarında durdurdu.

Kısa sürede alevlerin sardığı otomobilden zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel
500

