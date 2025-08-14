Amasya'da Otomobil ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 6 Yaralı

Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mikdad Arslan (42) idaresindeki 34 KPM 289 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında Metin Kutluata'nın yönetimindeki 05 ACJ 178 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon ve Gümüşhacıköy'deki hastanelere kaldırıldı.

