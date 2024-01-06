Üye Girişi
Haberler

Amasya'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan otomobil sulama kanalına devrildi ve aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

AMASYA'da, takla atan otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Gümüşhacıköy ilçesindeki Badal Tüneli yakınlarında meydana geldi. Ali Kocakoç yönetimindeki 32 HY 790 plakalı otomobil, Çorum'un Osmancık ilçesi istikametinden Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi istikametine seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp su kanalına devrildi. Kazada, aynı aileden Ayşegül (54), Mustafa (63) ve Ramazan (28) Kocakoç yaralandı.

İhbarla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gümüşhacıköy Amasya Çorum Yaralanma Soruşturma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title