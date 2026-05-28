Haberler

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: Dede ve torun öldü, 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Yeşilöz kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu Salih Çoban (76) ve torunu Damla Çoban (17) öldü, 2 kişi yaralandı. Araçlardan biri alev alırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

AMASYA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Salih Çoban (76) ile torunu Damla Çoban (17) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Amasya'nın Yeşilöz kavşağında meydana geldi. Tokat'tan Amasya yönüne seyir halinde olan İ.Ş. yönetimindeki 34 MLY 683 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yapmak isteyen Salih Çoban idaresindeki 60 YA 491 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.Ş. idaresindeki otomobil alev alarak yandı. Araçta bulunanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Salih Çoban ile yanında bulunan torunu Damla Çoban hayatını kaybetti, yanan otomobilde bulunan S.Ş. ile G.Ş. ise yaralandı. Ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar S.Ş. ve G.Ş.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden dede ve torunun cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yanıt

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda yanacağız! Bizim Çocuklar çöl sıcağında kaldı

Eyvah eyvah! ABD'ye gidecek Bizim Çocuklar'ı büyük tehlike bekliyor
Londra Türk restoran müdürü motosikletin önüne atlayarak kız çocuğunu kurtardı

Ülke, bu kahraman Türk'ü konuşuyor! Nefes kesen anlar kamerada
Aziz Yıldırım cephesinden Ederson için karar çıktı

Ederson için karar çıktı!
Amasya'da feci kaza: Dede ve torun hayatını kaybetti

Dede ile torununun korkunç sonu
Menajerinden sürpriz iddia: Tedesco geri dönebilir

Tedesco geri dönebilir!
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri Ali Habeşoğlu için sıraya girdi

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri onun için sıraya girdi