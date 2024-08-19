Amasya'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 4 yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralılar arasında yer aldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Burhan Taşçı'nın (46) kullandığı 16 E 6413 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yenimahalle mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.