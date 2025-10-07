Amasya'da 'Otizmli Çocukların Objektifinden Camiler' Sergisi Açıldı

Amasya Otizmli Çocuklar ve Aileleri Dayanışma Derneği ile Amasya İl Müftülüğü iş birliğiyle "Otizmli Çocukların Objektifinden Camiler" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Sultan II. Bayezid Caminin bahçesindeki serginin açılışında konuşan, dernek Başkanı İbrahim Kurt, Amasya'da birçok ilki hayata geçirdiklerini belirterek,

"Yüzme eğitimi, hareket etkinlikleri gibi konularda bir çok ilklere öncülük ettik. Yaz döneminde çocuklarımızı camilerle buluşturduk ve bunu farklı bir boyuta taşıyarak, Camiler Haftası'nda Türkiye'de bir ilk olan 'Otizmli Çocukların Gözünden Camiler' temalı sergiyi düzenledik" diye konuştu.

Sergi, 3 gün açık kalacak