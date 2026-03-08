Haberler

Amasya'da doğada ender oluşan kar ruloları görüntülendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Dereli Yaylası'nda kar yağışının ardından ender rastlanan kar ruloları ortaya çıktı. Bu doğal oluşumlar, belirli hava koşullarının bir araya gelmesiyle meydana geliyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları görüntülendi.

İlçeye bağlı Dereli Yaylası'nda kar yağışı sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu.

Bölgede geçen yıl şubat ve nisan aylarında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor. Kar rulolarına doğada ender rastlanıyor. Bu doğal yapıların oluşması için ısı, arazi yapısı, kar türü, rüzgar hızı ve açısı gibi pek çok doğal etkenin bir arada bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler

ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı