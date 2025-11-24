Amasya'da Müstakil Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

AMASYA'da 2 katlı müstakil bir evin birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 16.00 sıralarında Merkez Şeyhcui Mahallesi Afşin Sokak'ta çıktı. M.K.'ya ait evin birinci katında çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.