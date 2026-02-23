Haberler

Motosikletin Hafif Ticari Araca Çarptığı Kaza Kamerada: 2 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1) MOTOSİKLETİN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPTIĞI KAZA KAMERADA: 2 YARALI

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde motosikletin hafif ticari araca yandan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Taştan Sönmez Bulvarı Kavşağı'nda meydana geldi. Burak Y. kontrolündeki 05 AFC 850 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan Mehmet A. yönetimindeki 05 AAB 084 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı Cemal E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı

Sen misin baron öldüren! Korku dağları aşınca soluğu gemide aldı
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma

Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caniden kan donduran savunma
Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe

Elleri kelepçeli cepleri boş! Bir de elebaşlarından darbe yediler