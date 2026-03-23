Amasya'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada

AMASYA'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Şamlar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Kunç Köprüsü'nde meydana geldi. H.T. yönetimindeki 55 RM 654 plakalı otomobil, kavşakta M.Ö. idaresindeki 05 AEN 312 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü takla atıp, yere düştü. Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kaza ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı