Motosikletin otomobile çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

AMASYA'da kavşakta dönüş yapan otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi Lise kavşağında meydana geldi. E.Ç. iradesindeki 05 EN 115 plakalı motosiklet, kavşaktan dönüş yapan A.T. yönetimindeki 05 ABN 571 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobilin yan camı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.

