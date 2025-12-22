Haberler

Amasya'da Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yara Almadı

Amasya'da Motosiklet Kaza Yaptı, Sürücü Yara Almadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ferhat Tüneli'nde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü bordür taşlarına çarparak takla attı. Neyse ki sürücü yara almadı ve kendi imkanlarıyla ayağa kalkarak yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AMASYA'da tünelde motosiklet yolun sağındaki bordür taşlarına çarpıp takla attı. Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferhat Tüneli'nde dün akşam satalerinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet, yolun sağında bulunan bordür taşlarına ardından da duvara çarptıktan sonra takla attı. Sürücüsü motosikletle birlikte yola savruldu. Tünelden geçen diğer araç sürücüleri yardıma koştu. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan kasksız sürücü, motosikletini yerden kaldırdıktan sonra yoluna devam etti.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

7 yıldır kaçıyordu! Katili JASAT yakaladı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
title