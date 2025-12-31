Haberler

Tünelde motosiklet kazası kamerada

Amasya'da Ferhat Tüneli'nde bir motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobili sollarken devrildi. Kazada sürücü yara almadı ve kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

AMASYA'da tünelde, motosikletin otomobili sollarken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilip sürüklendiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. Tünelde önündeki otomobili sollamak isteyen sürücünün motosikleti, ıslak zeminde kontrolden çıkıp devrilerek sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşarken, kask takan motosiklet sürücüsünün yara almadığı öğrenildi. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan sürücü, motosikletini yerden kaldırarak yoluna devam etti.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Barcelona taraftar grupları, İsrail basketbol takımlarının men edilmesi için harekete geçti

