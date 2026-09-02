Haberler

Amasya'da ehliyetsiz sürücü kazası: 80 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da ticari taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da ticari taksiyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüzevler Mahallesi'nde, S.T. yönetimindeki 05 AFN 193 plakalı motosiklet ile yan yoldan çıkan İ.A. yönetimindeki 05 T 0020 plakalı ticari taksi çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü S.T'nin ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 40 bin lira, motosikletin ruhsat sahibi olan babasına ise 40 bin lira olmak üzere toplam 80 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başörtülü garson beni korkutuyor' dedi, kafe müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı

"Başörtülü garson beni korkutuyor" dedi, yaka paça dışarı atıldı
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar
Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir transfer daha! Anlaşma tamam geliyor
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Cep telefonu alacaklara kötü haber! Bir dönem resmen sona eriyor

Cep telefonu alacaklara kötü haber! Bir dönem resmen sona eriyor
Babaları yaşındaki adamı darbedip telefon ve parasını gasp ettiler

Babaları yaşındaki adamı darbedip gasp ettiler
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri

Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri