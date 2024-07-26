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Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretiliyor

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Amasya Müftülüğü tarafından oluşturulan çadır kentte mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretiliyor. Kursu ziyaret eden Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, öğreticilerden bilgi aldı ve öğrencilerle sohbet etti.

Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, oluşturulan çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Amasya Müftülüğü'nün "Yaza Kur'an ile Merhaba" sloganı ile başlattığı Kur'an Kursları çerçevesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının Kur'an-ı Kerim öğrenmesi için çadır kent oluşturdu.

Çocuklara, Aksu Köyü Çadır kent Kur'an Kursu adı verilen çadır kentte Kur'an-ı Kerim öğretiliyor.

Kursu ziyaret eden Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, öğreticilerinden eğitim hakkında bilgi alarak öğrencilerle de sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

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