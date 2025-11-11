Amasya'da 'Maziden Atiye' Programı Açılışı Gerçekleşti

Amasya'da, Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarınca yürütülen "Maziden Atiye" programının açılışı gerçekleştirildi.

Program kapsamında Afyonkarahisar, Tunceli, Eskişehir, Karabük, Niğde, Yozgat, Kütahya, Düzce ve Bursa'dan gelen 79 kız öğrenci ile 8 öğretmen, 5 gün boyunca Amasya'yı gezerek gelenek görenek ve kültürünü öğrenme fırsatı bulacak.

Vali Önder Bakan, Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan anlamlı bir programda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlerin şehirleri ve ülkeyi tanıması için yürütülecek programın Milli Eğitim Bakanlığının koordinasyonunda yapılacağını belirten Bakan, "Farklı şehirlerden gelen genç kardeşlerimiz şehirleri ve geçmişimizi en iyi şekilde tanıyıp anlama fırsatını buluyor." dedi.

Yozgat'tan gelen 16 yaşındaki Hatice Çermik ise programı uygulayanlara ve Amasya'yı görmelerini sağlayanlara teşekkür etti.

Programın açılışına Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da katıldı.