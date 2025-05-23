Amasya'da Kuşunu Yakalamak İçin Ağaca Çıkan Sahibi Kurtarıldı

Amasya'da Kuşunu Yakalamak İçin Ağaca Çıkan Sahibi Kurtarıldı
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Amasya'da kafesinden kaçan muhabbet kuşunu yakalamak için ağaca çıkan sahibi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi.

AMASYA'da kafesinden kaçan muhabbet kuşunu yakalamak için ağaca çıkan ve mahsur kalan sahibi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Şeyhcui Mahallesi Osmanlı Evleri mevkisinde kafesinden kaçan muhabbet kuşu, yakındaki bir ağacın tepesine kondu. Kuşunu yakalamak için ağaca çıkan sahibi, mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, muhabbet kuşu ile sahibini mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Haber : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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