Amasya'da Kuraklık Etkileri ve Tarımsal Destek Çalışmaları
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı ve kuraklık tespit çalışmaları yapıldı. Proje ile çiftçilere destek verilerek tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında dağıtımı yapılan yağlık ayçiçeği tohumu ekiliş alanları ve kuraklık tespit çalışmaları yapıldı.
Proje ile çiftçilere destek sağlanarak tarımsal verimliliğin artırılması hedeflenmiş olup, yapılan çalışmalarla kuraklık koşullarının tarıma etkileri de analiz edildi.
Çalışmaların, ilçedeki sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemek ve çiftçilerin karşılaştığı zorlukları hafifletmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel