Amasya'da kedi ile köpeğin dostluğu ilgi çekiyor
Amasya'daki bir kafede, işletmeci Tuğba Tutak'ın sahiplendiği kedi ile köpek arasındaki dostluk görenleri etkiliyor. Gün boyunca birlikte vakit geçirip oyun oynayan ikili, aralarındaki uyumla sıcak bir arkadaşlık örneği sergiliyor.
İl merkezindeki bir kafenin işletmecisi Tuğba Tutak tarafından sahiplenilen kedi ile köpek, gün boyu işletmede beraber vakit geçirip oyunlar oynuyor.
Tuğba Tutak, AA muhabirine, kedi ile köpeği küçükken sahiplendiğini belirterek, "Bir arada yaşıyorlar. Şaşıran oluyor, fotoğraf ve video çekenler var. Aralarında hiç kavga olmadı, görmedim. Gerçek bir dostluk yaşıyorlar." dedi.
Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel