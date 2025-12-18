Amasya'da kedi ile köpeğin dostluğu ilgi çekiyor

Amasya'da bir iş yerinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenlerin ilgisinin çekiyor.

İl merkezindeki bir kafenin işletmecisi Tuğba Tutak tarafından sahiplenilen kedi ile köpek, gün boyu işletmede beraber vakit geçirip oyunlar oynuyor.

Tuğba Tutak, AA muhabirine, kedi ile köpeği küçükken sahiplendiğini belirterek, "Bir arada yaşıyorlar. Şaşıran oluyor, fotoğraf ve video çekenler var. Aralarında hiç kavga olmadı, görmedim. Gerçek bir dostluk yaşıyorlar." dedi.