Amasya'da 62 köy yolu kardan kapalı

Amasya'da etkili olan kar yağışı sonucunda toplam 62 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalara başladı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 28, Merzifon'da 5, Gümüşhacıköy'de 13, Suluova'da 2, Taşova'da 14 olmak üzere toplam 62 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

Haber-: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

