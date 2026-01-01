Amasya'da kar yağışının ardından caddeler beyaza büründü

Amasya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığı il merkezinde 10 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde 30 santimetreye yaklaştı.

Kar yağışı nedeniyle caddeler beyaza büründü, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği İstanbul-Samsun kara yolunda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya Özel İdare ekipleri de kar nedeniyle kapanan 56 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.