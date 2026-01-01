Haberler

Amasya'da kar yağışının ardından caddeler beyaza büründü

Amasya'da kar yağışının ardından caddeler beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı. Caddeler beyaza büründü, araçlarda kar birikintileri oluştu. Sürücüler zor anlar yaşarken, ekipler kar küreme ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Amasya ve ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar kalınlığı il merkezinde 10 santimetreye ulaşırken yüksek kesimlerde 30 santimetreye yaklaştı.

Kar yağışı nedeniyle caddeler beyaza büründü, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu.

Sürücülerin güçlükle ilerlediği İstanbul-Samsun kara yolunda, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin güvenli ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Amasya Özel İdare ekipleri de kar nedeniyle kapanan 56 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak