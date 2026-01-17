Amasya'da 54 köy yolu kardan kapalı

AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 54 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 22, Merzifon'da 6, Gümüşhacıköy'de 11, Taşova'da 8, Hamamözü'nde 7 olmak üzere toplam 54 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,