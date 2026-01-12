Amasya'da kara saplanan araçta mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişilik aile, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Tavşan Dağı'nda bir otomobilin kara saplandığı ve içinde 5 aylık bebeğin de bulunduğu aile, ekiplerin halat yardımıyla kurtarıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişilik aile, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Tavşan Dağı'nda bir otomobilin kara saplandığı ve içinde 5 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişilik ailenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, halat yardımıyla otomobili bulunduğu yerden kurtardı.
Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel