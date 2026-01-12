Haberler

Amasya'da kara saplanan araçta mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişilik aile, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Tavşan Dağı'nda bir otomobilin kara saplandığı ve içinde 5 aylık bebeğin de bulunduğu aile, ekiplerin halat yardımıyla kurtarıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişilik aile, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tavşan Dağı'nda bir otomobilin kara saplandığı ve içinde 5 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişilik ailenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla otomobili bulunduğu yerden kurtardı.

Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan - Güncel
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı

Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek

Bir ilimizde petrol heyecanı! Enerji haritasını değiştirecek
Hollandalı orta saha Galatasaray'ın teklifini reddetti

Süper Lig devinin teklifini reddetti
Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı

Günlerdir konuşulan yağmurluklar satışta! İşte fiyatı
Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada bir aile paramparça oldu
Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin zeytin devi iflas bayrağını çekti