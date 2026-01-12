Amasya'da kara saplanan araçta mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kar nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişilik aile, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tavşan Dağı'nda bir otomobilin kara saplandığı ve içinde 5 aylık bebeğin de bulunduğu 4 kişilik ailenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, halat yardımıyla otomobili bulunduğu yerden kurtardı.

Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.