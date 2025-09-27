Amasya'da Kantin ve Yemekhane Personeline Hijyen Eğitimi Verildi

Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından okul kantinleri ve yemekhanelerinde çalışanlara yönelik hijyen ve gıda güvenliği eğitimi düzenlendi.

Eğitimde gıda hijyeni, kişisel hijyen kuralları, mutfak ve ekipman temizliği, gıdaların uygun koşullarda saklanması ile gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarının önümüzdeki günlerde teslim edileceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hijyen eğitimlerinin periyodik olarak devam edeceği, gıda güvenliği bilincinin ön planda tutulacağı belirtildi.