Amasya'da kanatlı survey çalışmaları tamamlandı

Amasya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Kanatlı Survey Çalışmaları' bu yıl da başarıyla tamamlandı. Çalışmalar, bulaşıcı hastalıkların takibi amacıyla kanatlı hayvanlardan numune almayı amaçlıyor.

Amasya'da, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi tarafından her yıl düzenli olarak yürütülen "Kanatlı Survey Çalışmaları" bu yıl da tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen saha çalışmalarında ekipler, ticari kümesler ile köy tavukçuluğu yapılan işletmeleri ziyaret etti.

Çalışmalar kapsamında Newcastle Disease (ND - Yalancı Tavuk Vebası) ve Avian Influenza (AI - Kuş Gribi) başta olmak üzere bulaşıcı hastalıkların takibi amacıyla kanatlı hayvanlardan numuneler alındı.

Yetkililer, survey çalışmalarının hastalık etkenlerinin erken teşhis edilmesi, hastalıktan ari bölgelerin korunması ve güvenilir gıda arzının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Öte yandan her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmaların, kanatlı sektöründe olası salgın risklerinin azaltılmasına ve hayvan sağlığının korunmasına katkı sunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Ervanur Uyar
