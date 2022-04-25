Amasya'da kalp krizi geçiren polis memuru Seçgin için tören düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde kalp krizi sonucu vefat eden 50 yaşındaki polis memuru Rauf Seçgin'in cenazesi yapılan törenin ardından, memleketi Tokat'a gönderildi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Seçgin, dün görev sonrası evinde istirahat ederken rahatsızlanarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Seçgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Seçgin için İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Törene, polis memurunun ailesi ve yakınları ile Kaymakam Ali Güldoğan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Kurgan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı.

Törende, İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan tarafından dua edildi. Kaymakam Güldoğan, polis memurunun eşi Hilal Seçgin'e taziyelerini iletti, Türk bayrağını teslim etti.

Üç çocuk babası Seçgin'in naaşı, tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşındı ve son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Tokat'a gönderildi.