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Amasya'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 1 ölü, 5 yaralı

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Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AMASYA'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Hatice Kara (75) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, eski Havza yolu mevkisinde meydana geldi. Muhsin Yıldız (43) yönetimindeki 55 H 0526 plakalı otomobil ile bir yakınlarının cenazesine giden Cüneyt Gözde (42) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlardaki Hediye Kara (38), Hatice Kara, Saliha Kutbay (45) ve Fatma Gözde (44) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suluova, Havza ve Merzifon devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Kara, kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şerife Serap Kara - Güncel

Hatice Kara Suluova Güncel Haberler

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