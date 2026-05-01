Amasya'da kadınlar Emek ve Dayanışma Günü'nde tarlada çapa mesaisinde

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Doluca köyünde tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü soğan tarlalarında çalışarak geçiriyor.

Baharın gelmesiyle tarlalarda yoğun mesaiye başlayan işçiler, günün erken saatlerinde işbaşı yaparak çapalama çalışmalarını sürdürüyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan mesai akşam saatlerine kadar devam ederken, tarım emekçileri üretimin en önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

Tarım işçisi Fatma Çinkaya, AA muhabirine, sabah saat 08.00'de tarlada çalışmaya başladıklarını belirterek, "Emekçi kadınlarımız 1 Mayıs demeden, bayram demeden yaklaşık 6 ay boyunca tarlalardayız. Biz tarlada emek vermezsek soframıza ekmek gelmez." dedi.

İşçilerden Saniye Arpaguş ise kadınların her zaman güçlü ve vefakar olduklarını vurgulayarak, "Evde çocuğunu büyütür, yaşlısına bakar, tarlada çalışır. Hiçbir zorluktan yılmaz. Eşinin her zaman yanındadır. Bugün 1 Mayıs olmasına rağmen yine tarladayız, işimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Demirci
500

