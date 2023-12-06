Amasya'da Kaçak Göçmenlerin Kaçış Anı Kamerada

Amasya'da polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde yakalanan 61 kaçak göçmenden 2'si, hastanedeki sağlık raporu işlemlerinin ardından polis aracına götürülmek istendikleri sırada kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 2 kaçak göçmenin kaçış anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İKİSİ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Amasya'da, polisin yol kontrolünde durdurduğu TIR'ın dorsesinde yakalanan 61 kaçak göçmenden 2'si, hastanedeki sağlık raporu işlemlerinin ardından polis aracına götürülmek istendikleri sırada kaçtı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan 2 kaçak göçmenin kaçış anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.