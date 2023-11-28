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Amasya'da jandarma komandoları yaylalarda operasyon yaptı

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Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Taşova ilçesinde bulunan beş yaylada asayiş ve hırsızlık olaylarına karşı operasyon düzenledi.

Amasya'da jandarma komandolar Taşova ilçesinde beş yaylada evlerde operasyon yaptı.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonların asayiş ve hırsızlık olaylarına karşı tedbir amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinin Taşova ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yunus, Kuşuf, Şahinler, Tekke ve Belevi yaylalarında asayişin tesisi ile hırsızlık olaylarına karşı gerekli kontroller yaptığı belirtildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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