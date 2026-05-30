Amasya'da istinat duvarının çökme anı kamerada

Amasya'da sağanak yağışların ardından 5 katlı bir apartmanın 15 metre uzunluğundaki istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, bir dairenin balkonunda hasar oluştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı.

AMASYA'da geçen hafta etkili olan sağanak yağışların ardından 5 katlı bir apartmana ait yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda yaralanan olmazken, giriş kattaki bir dairenin balkonunda hasar meydana geldi.

Olay, 24 Mayıs'ta Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak yağışların ardından Gümüş Apartmanı'na ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Taş ve toprak yığınlarının altında kalan giriş kattaki bir dairenin balkonunda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, bina çevresinde emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi alırken, olayda yaralanan olmadı. Bir hafta sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının taş ve toprakla birlikte saniyeler içinde çöktüğü görüldü. Görüntülerde, yıkılan duvarın giriş kattaki dairenin balkonuna zarar verdiği anlar da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
