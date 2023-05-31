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Amasya'da ilkokul öğrencilerine unutulan oyunlar oynatıldı

Amasya'da ilkokul öğrencilerine unutulan oyunlar oynatıldı

Güncel Haberler

Amasya Gençlik Merkezi üyeleri, ilkokul öğrencilerine unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynattı.

Amasya Gençlik Merkezi üyeleri, ilkokul öğrencilerine unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynattı.

Akşemsettin İlkokulu'nu ziyaret eden Gençlik Merkezi üyeleri, okul bahçesinde çocukları toplayarak matrak, halat çekme, köstebek gibi oyunları oynattı.

Amasya Gençlik Merkezi gençlik lideri Murat Yılmaz, çocuklarla beraber keyif almaya çalıştıklarını, aynı zamanda onları teknolojik bağımlılıktan uzak tutmak için etkinlikler yaptıklarını söyledi.

8 yaşındaki Zeynep Şeker ise güzel oyunlar oynadıklarını ve çok eğlendiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel

Gençlik Amasya Güncel Haberler

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